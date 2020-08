Operação conjunta da Polícia Civil prende “Agricultor” com 6kg de maconha

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Araxá e de Ibiá prendeu um homem com 6kg de maconha, na tarde desta sexta-feira (14). A operação estava sendo desenvolvida entre as duas cidades, com as investigações desenvolvendo troca de informações e monitoramento.

O alvo é o autor identificado como T.F.S.B., conhecido como “Agricultor”, residente no bairro Orozino Teixeira, em Araxá. Durante as buscas, foram apreendidos quatro tabletes de maconha, três dele escondidos em um fundo falso em um armário de cozinha, totalizando 6kg, uma balança de precisão, R$ 329 em dinheiro, dois celulares, uma câmera de monitoramento interno, um veículo e material para embalar a droga.

Equipe

– Delegado regional: Vitor Hugo Heisler.

– Delegado de Narcóticos de Araxá: Vinícius Ramalho Lima.

– Delegado de Ibiá: André Campos.

– Inspetor: Paulo Verçosa.

– Investigadores: Thiago Botan, Renata Guimarães, Fernando Moreira, Júlio Emiliano, Gustavo Barros, Amanda Lívia, Danilo, Larissa, Isabela e Sérgio.