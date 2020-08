OPERAÇÃO MALEBOLGE: Filho do casal de empresários envolvidos em esquema de desvio de dinheiro tem prisão convertida para preventiva

A Polícia Civil informa que encontrou elementos suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva do filho do casal de empresários, Vitor Hugo Silva e Élida Cristina Pereira Silva, investigado na Operação Malebolge e a prisão foi decretada pela Justiça no final da tarde desta sexta-feira (28).

As investigações dão conta que o rapaz aderiu ao projeto criminoso a partir do momento que abriu uma empresa para lavar o dinheiro desviado da Prefeitura de Araxá. Cerca de R$ 5 milhões foram desviados, segundo as investigações. O contador da empresa, que estava preso temporariamente, foi solto e responde as acusações em liberdade.

Para o delegado Renato Alcino, responsável pelas investigações, o conteúdo probatório foi suficiente para que fosse solicitada a prisão do filho do casal. “Temos provas suficientes que ele está envolvido no esquema criminoso. Os filhos que verdadeiramente merecem a atenção do Estado são das famílias econômicas e socialmente vulneráveis e os filhos das autoridades que se dispõe a combater o crime. Os crimes cometidos pelo filho do casal investigado na operação ‘Malebolge’ retira recursos municipais que poderiam proporcionar aos filhos das famílias menos abastadas, melhores condições de educação, saúde, assistência social, enfim; condições mais dignas, como preconiza a nossa Constituição Federal”, afirmou.

Os bens da empresa (valores em contas bancárias e imóveis, por exemplo) também foram bloqueados. Ainda de acordo com as investigações, há fortes indícios que a empresa foi utilizada pelo grupo criminoso para, além de lavar dinheiro, patrocinar outras infrações criminais cometidas pelo grupo criminoso. Outros procedimentos estão sendo instaurados para a continuação das investigações.