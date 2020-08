OPERAÇÃO MALEBOLGE: Polícia Civil conclui primeira etapa das investigações na próxima semana

Em continuação à Operação Malebolge, a Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (27), mandado de busca e apreensão em uma casa no bairro Novo São Geraldo.

O imóvel é de um empresário que também mantém contrato com a Prefeitura Municipal de Araxá. De acordo com as investigações, ainda em andamento, este empresário têm ligações de parentesco e também comerciais com dois suspeitos que já foram presos.

De acordo com o delegado Renato Alcino, que preside as investigações, o objetivo das buscas foi encontrar documentos que corroborem com a investigação em curso. “O material encontrado está sob análise da equipe de investigação”, explica.

Em relação à transferência dos suspeitos que foram presos preventivamente – de Sacramento para Araxá – o procedimento foi realizado dentro de protocolo de prevenção contra o Covid-19, estabelecido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

Eles foram remanejados para Araxá, onde o fato está sendo investigado. O suspeito que foi preso temporariamente, permanece no município de Sacramento.

A Polícia Civil vai avaliar a possibilidade de pedir a conversão da prisão temporária em preventiva. “Sobre os desdobramentos da investigação, trabalhamos ainda com as provas e os documentos que foram colhidos nos últimos dias e a partir daí finalizaremos a investigação no que diz respeito à primeira etapa, uma vez que o prazo da prisão expira no fim de semana e o prazo para a conclusão das investigações encerra-se na próxima semana”, conclui o delegado.