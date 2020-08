Operação Triângulo Seguro realiza 33 prisões e apreensões de menores, veículos, drogas e armas na região de Araxá

Em continuidade à implementação e execução de estratégias de prevenção e combate à criminalidade, entre outras ações já em andamento, a 5ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais (5ª RPM), em concomitância com a 9ª e 10ª RPM, realizou, no dia 20 de agosto de 2020, uma grande operação em todas as suas unidades.

Denominada Operação Triângulo Seguro, a ação teve duração de 24 horas e foi executada em todos os 30 municípios pertencentes à 5ª RPM, em toda área da 9ª RPM – Uberlândia e na 10ª RPM – Patos de Minas, reforçando as atividades de policiamento ordinário e cumprimento de mandados de busca e apreensão.

A operação teve como finalidade combater o aumento do crime em suas várias modalidades, em especial, os crimes de roubo, furto e de homicídios, proporcionando maior tranquilidade e aumento da sensação de segurança nos municípios envolvidos.

O 37º Batalhão de Polícia Militar desencadeou a operação nos 12 municípios de sua área de abrangência e contou com apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente, Bombeiro Militar, Polícia Militar Rodoviária Estadual, Polícia Civil e Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Além das ações preventivas, o 37º BPM obteve os seguintes resultados operacionais: