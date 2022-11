Os finalistas do Ruralão 2022 serão definidos neste domingo

Fim de semana de decisão no Campeonato Ruralão 2022. Quatro equipes estão em busca das duas vagas para a final da competição. Os jogos de volta das semifinais acontecem neste domingo (6), no Estádio Municipal Fausto Alvim, a partir das 9h.

O primeiro confronto do domingo será entre Sítio Três Colinas e Fazenda Estiva, às 9h. Após decisão da Comissão Disciplinar Desportiva (CDD) o jogo de ida terminou com vitória do Sítio Três Colinas por 1 a 0. Para avançar à próxima fase, a Fazenda Estiva precisa vencer o jogo de volta, por qualquer diferença de gols, pois tem a vantagem de dois resultados iguais. Já para a equipe do Sítio Três Colinas um novo empate basta para se classificar.

Logo na sequência, a equipe Chácara Dona Adélia entra em campo para enfrentar o Ajesp. O jogo de ida terminou com vitória do Dona Adélia por 2 a 1. Para chegar à final da competição, o Ajesp precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Já a equipe do Dona Adélia tem a vantagem por dois resultados iguais, portanto, pode empatar e até perder por um gol de diferença para avançar à final da competição.

Regulamento



A equipe Sítio Três Colinas impetrou um recurso apontando irregularidades na escalação do atleta Bruno César Alves da equipe da Fazenda Estiva, na partida válida pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Ruralão.

A Comissão Disciplinar Desportiva (CDD) do 29° Campeonato Ruralão avaliou os documentos apresentados pelo lado da acusação e defesa, e com base no artigo 47 foi declarado o seguinte resultado:

1º) Fica o atleta Bruno César Alves excluído da sequência do 29º Campeonato Ruralão 2022.

2º) Fica declarada a vitória do Sítio Três Colinas pelo placar de 1×0 na partida disputada contra a Fazenda Estiva no dia 23/10/2022.

3º) Fica aplicado a Fazenda Estiva, a punição da perda de 06 (seis) pontos na classificação geral da competição de 2022, para fins de definição de melhor campanha, caso a equipe se classifique para a final do 29º Campeonato Ruralão 2022.

Artigo 47

Se for comprovado em qualquer momento do 29° Campeonato Ruralão 2022 que um time escalou um jogador irregular, de acordo com o que está previsto neste regulamento, o time perderá três pontos (03) na partida que o jogador participou, mais seis (06) pontos de punição e o jogador será eliminado da competição, e no caso de reincidência de outro atleta, a equipe será eliminada da competição

Como não houve reincidência por parte da Fazenda Estiva, a equipe segue no Campeonato Ruralão.