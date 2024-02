Pacientes recebem equipamentos sob medida por meio da Oficina Ortopédica Itinerante, em parceria com Apae e Prefeitura de Araxá

Mais de 300 pacientes com deficiência de Araxá e região já estão recebendo os aparelhos ortopédicos fabricados sob medida pelo projeto Oficina Ortopédica Itinerante, com equipe multiprofissional de Diamantina (MG), por meio de parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Araxá e Secretaria Municipal de Saúde.

Os pacientes contemplados foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde e reabilitados pelo CER/Apae, abrangendo os municípios de Araxá, Ibiá, Campos Altos, Perdizes, Pratinha, Pedrinópolis, Santa Juliana e Tapira.

Estão sendo entregues gratuitamente cadeiras de rodas manuais e motorizadas, próteses, órteses, bengalas, andadores, muletas, cadeiras de banho e adaptações necessárias para facilitar a acessibilidade e mobilidade dos atendidos.

A secretária Cristiane Gonçalves Pereira destaca que a iniciativa é muito importante para proporcionar mais autonomia, melhorar a autoestima e estimular o desenvolvimento social dos pacientes.

“Investir em estratégias como a Oficina Ortopédica comprova que parcerias alavancam ainda mais as políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS). São produtos médicos fundamentais para aumentar a qualidade de vida de muitas pessoas e, com certeza, fazem toda a diferença para garantir o desenvolvimento, bem-estar e confiança das pessoas com deficiência”, afirma.