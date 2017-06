PC localiza ossada que pode ser de vítima de homicídio no mês de abril

Foto: Ascom/Polícia Civil

A Polícia Civil localizou, na tarde de ontem (5), a possível ossada de Edson Alves Cardoso (43 anos), que foi vítima de um homicídio entre os dias 20 e 21 de abril deste ano. A confirmação sobre os restos mortais só será feita após exame de DNA.

As investigações estão sendo realizadas há mais de 40 dias. O trabalho é chefiado pelo delegado regional Vitor Hugo Heisleir e pelo delegado de Crimes Contra a Vida, Vinicius Ramalho Lima juntamente com a equipe de investigadores. Após diligências, a PC conseguiu localizar a ossada humana que estava enterrada na zona rural da cidade.

O local foi escavado pelo Corpo de Bombeiros e investigadores da Polícia Civil. Os restos mortais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para exames de identificação.

As investigações continuam no intuito de prender o principal suspeito do crime. Leandro Alberto Rodrigues (32 anos) está foragido.

Segundo a Polícia Civil, a vítima teria sido morta por disparos de arma de fogo, na residência de Leandro, localizada no bairro Santa Rita. A motivação seria por questões de um desentendimento entre os dois, referente a uma negociação da compra de uma Carteira Nacional de Habilitação.

Edson teria prometido conseguir uma CNH ao suspeito Leandro, inclusive com o pagamento da quantia de R$ 5 mil a vítima, o qual não foi efetivado.

Qualquer informação sobre o suspeito Leandro Alberto Rodrigues pode ser repassada pelos telefones (034) 3662.5655, 197 e 181.