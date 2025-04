Pista de Wheeling no bairro Santa Rita entra na fase final de obras

A Prefeitura de Araxá, por meio das Secretarias de Obras Públicas e Esportes, está em fase final da construção da Pista de Wheeling, um espaço multiuso destinado à prática segura da modalidade esportiva. Localizada na Avenida Agrihouse, no bairro Santa Rita (próxima à antiga estufa), a construção da estrutura é uma resposta a uma solicitação antiga dos praticantes do esporte.

O principal objetivo da obra, executada com recursos de emenda parlamentar do deputado Bosco, é promover a segurança tanto dos motociclistas quanto da população em geral, ao oferecer um ambiente apropriado e exclusivo para a prática. A atividade — popularmente conhecida como “grau” — tem reconhecimento oficial da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e consiste na execução de acrobacias e outras manobras com motocicletas.

Com 3.173,44 m² de área construída, o espaço multiuso conta com sistema de drenagem superficial, execução de sarjetas, meio-fio e será cercado com alambrado. A obra tem conclusão prevista para o dia 5 de maio de 2025. A próxima etapa será a aplicação da capa asfáltica. Além disso, a Avenida Agrihouse recebeu um prolongamento de 30 metros para facilitar o acesso ao espaço.

O vice-prefeito Bosco Jr. acompanha de perto o andamento da construção e destaca a importância do espaço para a segurança urbana e o incentivo ao esporte.

“Este projeto atende a uma demanda antiga dos praticantes da modalidade e contribui diretamente para a segurança nas vias públicas, onde a prática não é permitida. Desde que recebemos a solicitação, buscamos referências em outras cidades e ouvimos os praticantes, forças de segurança e a comunidade. Em breve, vamos entregar um espaço seguro e 100% adequado para o wheeling em Araxá”, afirma.