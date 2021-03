PM aborda suspeitos com drogas no Urciano Lemos

Na tarde de sábado (27), durante operação no bairro Urciano Lemos, a Polícia Militar deparou com duas pessoas em atitude suspeita na porta de uma residência sobre a qual recaem denúncias acerca do tráfico de drogas. No momento da abordagem, um deles estava de posse de um cigarro de maconha o qual ele engoliu.

Após buscas no imóvel, a Polícia Militar localizou:

– Três tabletes de maconha prensados;

– Um pedaço solto de maconha;

– 32 pedras de crack;

– Certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão a um adolescente, de 16 anos, e de prisão ao autor, de 23 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas. Eles foram levados à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com todo o material arrecadado.