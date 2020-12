PM aborda veículo com mais de 190 quilos de maconha

A Polícia Militar prendeu um homem e duas mulheres com 193 quilos de maconha, celulares e dinheiro durante uma abordagem a um Ford Ka na BR-262, realizada próxima à balança.

O veículo foi visto no trevo de Araxá e tentou fugir da abordagem policial, dispensando durante o trajeto diversos tabletes de maconha.

O autor de 28 anos e as duas autoras, uma de 23 e outra de 28 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências, juntamente com o material apreendido.

Duas crianças que estavam no carro e que são filhas dos autores ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar.