PM apreende 10 quilos de maconha no Terminal Rodoviário

A Polícia Militar apreendeu 10 barras prensadas de maconha, durante operação no Terminal Rodoviário, na madrugada de hoje (29). Uma jovem de 22 anos estava com a droga e foi presa.

A apreensão foi realizada em um ônibus interestadual da linha São José do Rio Preto/Belo Horizonte. Os militares deram buscas no veículo e localizaram a droga em duas bolsas. De acordo com a PM, as barras pesaram 10 quilos.

A autora informou que pegou a droga nas proximidades do Terminal Rodoviário de Uberaba e a levaria para a cidade de Luz. Por fazer o transporte, receberia a quantia de R$ 500.

Diante dos fatos, a autora (22 anos) foi presa em flagrante delito e a droga apreendida.