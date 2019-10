PM apreende adolescentes e recupera materiais furtados no Novo Horizonte

Na noite de ontem (3), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer na rua Lara Jaqueline Alves, bairro Novo Horizonte, local em que foi registrado um furto.

A vítima relatou que saiu de sua residência para trabalhar e, ao retornar, percebeu que a casa havia sido furtada. Os autores levaram dois botijões de gás e duas televisões.

Durante rastreamentos, a Polícia Militar identificou e localizou um dos autores, sendo um adolescente de 15 anos, o qual informou onde estava uma TV e um dos botijões furtados. Outro menor infrator de 17 anos também foi apreendido e relatou que apenas ajudou a carregar e esconder os objetos furtados.

Os infratores alegaram que outros três autores participaram do furto, porém eles não foram localizados. Diante dos fatos, os dois adolescentes foram apreendidos juntamente com os materiais recuperados. Rastreamentos seguem no intuito de localizar os demais autores do furto.