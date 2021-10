PM apreende armas brancas no Max Neumann

Na madrugada de hoje (14), durante patrulhamento preventivo pelo bairro Max Neumann, a Polícia Militar apreendeu armas brancas. Os militares perceberam um indivíduo em atitude suspeita, sendo procedida a abordagem e localizada, em sua posse, uma faca com aproximadamente 11 centímetros de lâmina em sua cintura.

O autor tentou mentir sobre sua identificação, repassando nome e filiação de um primo, porém, durante buscas em sua residência, este foi identificado.

O autor, de 24 anos, informou ainda que outra

faca estaria escondida na calçada de sua casa, sendo esta localizada e também apreendida.

Ele alegou que as facas seriam para sua segurança pessoal. O autor também relatou que informou o nome de seu primo na abordagem pois possui restrição de horário, conforme processo que responde na comarca de Araxá, devendo recolher-se em domicílio às 22h.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado até a sede do 37º BPM para lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência, se comprometendo a comparecer no Juizado Especial Criminal em data e local a serem definidos.