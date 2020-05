PM apreende mais de três quilos de maconha no Bom Jesus

A Polícia Militar apreendeu mais três quilos de maconha, nesta segunda-feira (18), durante operação de combate ao tráfico no bairro Bom Jesus.

Após diversas denúncias anônimas, a PM abordou um adolescente (17 anos) e um jovem (21 anos) em atitude suspeita.

Durante buscas no imóvel do jovem, a PM localizou cerca de três quilos e duzentos gramas de maconha. A droga estava enterrada no quintal da casa.

Diante dos fatos, a PM deu voz de prisão/apreensão em flagrante delito aos autores. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.