PM aprende droga, prende condutor inabilitado e foragido da Justiça

Na noite de ontem (10), durante patrulhamento pelo bairro Cincinato de Ávila, a Polícia Militar deparou com um veículo Ford Escort sendo ocupado por três jovens em atitude suspeita, identificados como V.A.A. (21 anos), B.M.A.O. (19 anos) e T.H.S.S. (21 anos).

Ao serem solicitados os documentos de porte obrigatório do veículo, o condutor V.A.A. apresentou o CRLV do veículo em nome de uma mulher, não sabendo dizer quem era tal pessoa e afirmou ser inabilitado. Diante dos fatos, o veículo foi removido ao pátio conveniado.

Os envolvidos foram submetidos a busca pessoal, sendo constatado que T.H.S.S. encontrava-se foragido da justiça, constando um mandado de prisão em aberto contra ele, oriundo da comarca de Sacramento, cidade de onde ele é natural.

Durante as buscas no veículo foi localizada uma porção de maconha, a qual foi apreendida. Diante dos fatos, os autores foram presos e conduzidos, juntamente com os materiais apreendidos.

De acordo com a PM, os envolvidos possuem diversas passagens entre os crimes de tráfico de drogas, roubo, formação de quadrilha, furto, receptação, entre outros.