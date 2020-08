PM flagra condutor inabilitado e embriagado no bairro Fertiza

Na madrugada de hoje (18), durante patrulhamento pelo bairro Fertiza, a Polícia Militar prendeu um condutor embriagado e inabilitado.

Os militares flagraram o condutor de um veículo Kadett, placa de Tapira/MG, que apresentava visíveis sinais de embriaguez. Questionado, o condutor (39 anos) relatou que estava em uma residência na cidade de Tapira consumindo bebida alcoólica com amigos, momento em que decidiram deslocar até Araxá.

Os passageiros do veículo também apresentavam sinais de embriaguez e relataram a mesma versão do condutor. Foi verificado que o condutor era inabilitado. No interior do veículo foram encontradas quatro latinhas de cervejas vazias e uma garrafa de pinga pela metade.

Diante do fato, o veículo foi removido e os envolvidos conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.