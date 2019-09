PM prende assaltante e recupera pertences da vítima

A Polícia Militar prendeu um homem de 30 anos, suspeito de praticar um assalto, na noite de ontem (11). O crime ocorreu em um escritório na rua Calimério Guimarães, bairro Pedro Pezzuti.

A vítima relatou que estava trabalhando no local quando foi surpreendida pelo assaltante. O autor fez ameaças e exigiu dinheiro, mas como ela começou a gritar, o criminoso fugiu levando sua carteira, certa quantia em dinheiro, cartões de créditos, documentos, cheques e um celular.

De posse das informações e imagens do circuito de câmeras, a Polícia Militar reconheceu o autor C.J.G.S. que é conhecido no meio policial pela prática de furtos, roubos e tráfico de drogas.

Durante os rastreamentos, a Polícia Militar localizou o autor em uma residência no bairro Max Neumann. Com ele, os policiais encontraram parte da quantia em dinheiro subtraída no roubo, o celular da vítima e duas buchas de maconha.

Na residência, de propriedade da autora E.A.A.B. (33 anos) foi localizada uma mochila com as vestes utilizadas no roubo (roupa de firma, a carteira da vítima, bem como uma porção de cocaína).

Outros pertences da vítima foram recuperados em um local indicado pelo autor.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos dois, sendo o autor prontamente reconhecido pela vítima.