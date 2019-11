PM prende autor de assalto no São Geraldo

Na tarde de ontem (6), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um estabelecimento comercial no bairro São Geraldo, local em que registrou um roubo.

Segundo a vítima, o autor chegou ao estabelecimento simulando estar de posse de arma de fogo, com uma das mãos debaixo da camiseta. Ele anunciou assalto, ameaçou as vítimas e roubou todo dinheiro do caixa.

Em seguida, o autor fugiu em uma motocicleta tomando rumo ignorado. Em uma rápida ação, com apoio das imagens do sistema de câmeras do local, a Polícia Militar logrou êxito em identificar a motocicleta usada na ação.

A PM iniciou rastreamentos e localizou o autor J.C.B.C. (48 anos). Com ele a PM recuperou todo dinheiro. Após buscas na residência do autor os militares ainda apreenderam outra quantia em dinheiro e o tênis utilizado no momento do roubo.

O autor assumiu a autoria do assalto e relatou que teria jogado a blusa e as luvas usadas na ação na rua Consolação, mas as vestimentas não foram localizadas. A motocicleta utilizada no roubo foi apreendida e removida. O autor foi preso em flagrante e todo dinheiro recuperado.