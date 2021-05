PM prende autor de roubo no bairro Ana Antônia

Nesta quinta-feira (27), a Polícia Militar de Araxá prendeu dois autores de roubos ocorridos na cidade. O primeiro autor, de 28 anos, preso após diversas diligências, foi identificado e localizado em sua residência no bairro Ana Antônia. Ele confessou ser o autor de um roubo à residência, ocorrido no bairro Santa Maria na madrugada do mesmo dia.

Ele relatou que havia entrado lá para furtar, porém deparou com a vítima, entrando em luta corporal com ele. As roupas utilizadas no delito foram apreendidas no local.

O autor foi reconhecido pelas vítimas de outros dois roubos, ocorridos nos bairros Cincinato de Ávila e Ana Antônia, nos dias 18 e 26 de maio, respectivamente, contudo ele não assumiu a autoria destes crimes. O autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.