PM prende autor por furto tentado no bairro Alvorada

Na madrugada de hoje (21), a Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto tentado que acabou com a prisão do suspeito.

As equipes policiais foram acionadas a comparecer na rua Ananias Teixeira Júnior, no bairro Alvorada. No local, o solicitante e vítima de 36 anos, relatou aos militares que estava em sua residência e ouviu vários latidos de cachorros. Ao sair na rua, visualizou um indivíduo dentro de seu veículo Saveiro, mexendo no porta-luvas.

Imediatamente a vítima forçou a porta para que o autor não saísse e acionou o 190. A guarnição policial abordou o suspeito (38 anos). Foi dada voz de prisão em flagrante, sendo o autor encaminhado ao delegado de plantão.