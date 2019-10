PM prende autores de roubo no bairro Santa Maria

Na noite de ontem (1º), durante operação pelo bairro Santa Maria, a Polícia Militar prendeu autores de pelo ao menos um assalto ocorrido nos últimos dias. Os militares chegaram aos criminosos após identificarem uma moto que teria sido usada no roubo de um posto de gasolina.

Ao verificar as imagens do roubo em um posto de combustível, a PM constatou que era a mesma moto. A equipe de militares fez a abordagem na residência em que a moto estava estacionada. O suspeito que seria dono da motocicleta pulou o muro e conseguiu fugir.

Na residência foi localizado um capacete idêntico ao utilizado no dia do roubo pelo condutor. Em determinado momento, chegou ao local G.F.M. (29 anos) alegando ser proprietária da motocicleta, porém ela entrou em contradição, acabando por confessar que seu amásio E.R.M.S. (30 anos) é quem tinha solicitado para buscar a moto.

Ao ser mostrado o vídeo do roubo, a mulher reconheceu de imediato como sendo seu marido o condutor da moto. O autor E.R.M.S. foi localizado e confessou a autoria do roubo, relatando ainda que havia adulterado a placa da moto.

Após diligências, a Polícia Militar chegou à autoria do segundo envolvido no roubo, identificado como F.R.O. (24 anos), o qual havia deixado o sistema penitenciário há dois meses e encontrava-se no regime semiaberto.

Com este autor foi localizada certa quantia em dinheiro e diversos objetos de procedência duvidosa, os quais ele declarou ter adquirido por preço baixo e de transeuntes, sendo: duas carenagens de motocicletas modelo Honda Fan/Titan 2009, um Xbox One com cabo de energia, um notebook preto marca positivo, um celular Samsung, sem a capa traseira com cartão de memória scandisk 8 GB.

Com os autores foram apreendidas vestimentas idênticas às utilizadas no roubo. Diante dos fatos, os dois autores receberam voz de prisão em flagrante delito pelo crime de roubo e a motocicleta utilizada na ação delituosa foi removida. Ressalta-se que a autora G.F.M. foi conduzida por descumprimento de ordem judicial, uma vez que se encontrava no regime semiaberto e ultrapassou seu horário de recolhimento.