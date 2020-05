PM prende autores de roubo no bairro São Geraldo

Na noite de ontem (25), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em um estabelecimento comercial no bairro São Geraldo, local em que havia ocorrido um roubo.

O comerciante disse que foi surpreendido por dois autores, estando um deles armado. A dupla levou dinheiro, duas caixas de papel de seda e um maço de cigarros.

Após diligências da PM, foi constatado que os autores fugiram pela rua Espírito Santo, local em que um terceiro autor daria auxílio na fuga da dupla em um Kadett.

Após rastreamentos, a Polícia Militar logrou êxito em abordar dois autores de 17 e 18 anos. Com o adolescente de 17 anos foi localizado um invólucro contendo quatro buchas de maconha.

O veículo usado na ação delituosa havia sido escondido em uma residência no bairro Novo Pão de Açúcar. No carro, a PM localizou uma bucha de maconha, uma touca e vestimentas usadas por um dos autores, além das duas caixas de papel de seda subtraídas no local do crime, certa quantia em dinheiro e um vaso com um pé de maconha.

O proprietário da residência e o autor que deu fuga aos demais foram identificados, porém não foram localizados. Diante dos fatos, o autor de 18 anos recebeu voz de prisão em flagrante delito pelos crimes de roubo à mão armada, associação para o tráfico de entorpecentes e corrupção de menores.

O adolescente foi apreendido e acompanhado por sua mãe. Rastreamentos seguem no intuito de localizar os outros dois autores.