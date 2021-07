PM prende autores pelos crimes de furto e receptação

A Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma casa em demolição, situada no Centro de Araxá, local em que se deparou com dois autores em cima da casa retirando fios de cobre. A ocorrência foi registrada na manhã de sexta-feira (9).

A PM realizou a abordagem dos autores, ambos de 31 anos de idade, sendo localizadas com um deles duas buchas de maconha, além de um alicate que usavam para cortar os fios.

Durante a confecção do registro os dados fornecidos por um dos autores não estavam sendo localizados no sistema, porém, após o cruzamento das informações, o nome correto do autor foi identificado e constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, o qual foi cumprido.

Os autores foram presos por furto e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá. Após algumas horas, a Polícia Militar localizou em um estabelecimento de sucatas, localizado no bairro Vila Guimarães, um portão e duas grades que haviam sido furtadas desta mesma residência no dia anterior.

Os proprietários do estabelecimento, um homem de 37 anos e uma senhora de 57 anos, relataram que haviam comprado os materiais de um desconhecido e não sabiam que eram produtos de furto. Diante dos fatos, os autores foram presos pelo crime de receptação e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.