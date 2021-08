PM prende condutor por embriaguez e disparo de arma de fogo

Na noite de ontem (17), por volta das 23h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer no bairro São Geraldo, local em que houve um disparo de arma de fogo sem motivo aparente. Com base nas informações, a Polícia Militar iniciou rastreamento, sendo o suspeito abordado na av. Amazonas, na condução do seu veículo. Durante busca veicular foi localizado um revólver calibre 38 no assoalho do banco do passageiro. A arma estava com cinco cartuchos intactos e um já deflagrado.

O condutor, de 42 anos, apresentava fortes sintomas de embriaguez e apresentou uma CNH estrangeira, expedida no Paraguai, com validade vencida. Diante dos fatos, o veículo foi liberado para um indivíduo habilitado indicado pelo autor, sendo lavradas as autuações de infração de trânsito pertinentes.

A habilitação estrangeira foi recolhida e o autor preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com a arma e munições apreendidas.