PM prende duas pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas no Serra Morena

Na noite de ontem (14), durante operação policial no bairro Serra Morena, após denúncia acerca do tráfico de drogas, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas. Os militares perceberam uma usuária de drogas fazendo contato com o suspeito, alvo da denúncia, em uma residência. A usuária foi abordada e localizada em sua posse uma pedra de crack que ela havia acabado de adquirir do suspeito.

O autor, de 27 anos, foi abordado na residência. Em sua posse, a PM apreendeu um invólucro plástico contendo 14 pedras de crack. Ele relatou que apenas seus pais residiam no local e indicou seu endereço no bairro Vila Silvéria, onde foram localizados aproximadamente 315 gramas de maconha, cerca de 237

gramas de crack, certa quantia em dinheiro, um rolo de plástico filme, um aparelho celular e duas lâminas com resquícios de crack.

Diante dos fatos, a autora foi presa por uso e consumo de drogas e o autor preso por tráfico de drogas. Eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.