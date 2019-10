PM prende jovem por suspeita de tráfico de drogas

Na noite de ontem (7), durante patrulhamento pelo bairro Pedra Azul, a Polícia Militar visualizou um indivíduo em atitude suspeita, tentando se esconder da guarnição. De imediato, o suspeito N.L.S. (19 anos), natural de Campos Altos, foi abordado e constatado que sobre ele recaía diversas denúncias de tráfico de drogas.

O autor informou que tinha usado crack. Próximo ao local em que ele estava, a PM encontrou uma pochete com certa quantia em dinheiro. Já em uma mata, os policiais encontraram uma embalagem com 66 pedras de crack; uma balança de precisão em pleno funcionamento; uma sacola com uma pedra de crack, que se dividida renderia aproximadamente 165 pedras do tamanho usualmente comercializado, dois tabletes de maconha, duas buchas de maconha e uma quantia de crack triturado.

Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.