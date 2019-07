PM prende pai e filho com drogas, arma e munição no Boa Vista

Na noite de ontem (10), durante realização da operação no bairro Boa Vista, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Os militares abordaram U.M.C. (46 anos), o qual demonstrou bastante nervosismo, gerando suspeita. Durante as buscas na residência do autor, a Polícia Miliar localizou uma pedra de crack, que fracionada renderia cerca de 150 pedras do tamanho usualmente comercializado.

A PM também apreendeu dois cartuchos calibre 32 intactos, um papelote de cocaína e certa quantia em dinheiro.

Com o filho do autor, um jovem de 22 anos, a Polícia Militar apreendeu mais uma quantia em dinheiro e uma espingarda de pressão calibre 5.5.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão aos autores por tráfico de drogas e por posse de munição de uso restrito. Os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.