PM prende suspeito de receptação e recupera bicicleta furtada

Na madrugada de hoje (26), durante patrulhamento pelo bairro Vila Rica, a Polícia Militar prendeu um suspeito de receptação e recuperou uma bicicleta furtada.

Os militares compareceram em um imóvel utilizado para o tráfico e consumo de drogas, além de ponto de receptação de bens. No local foi abordado um homem, de 34 anos, na posse de uma bicicleta.

Ele informou que teria comprado a bicicleta por 40 reais de um usuário de drogas. Após pesquisa nos registros de ocorrências, foi localizado um furto de uma bicicleta com as mesmas características (MARCA HOUSTON DE COR PRETA COM DETALHES LARANJA), ocorrido no dia 28 de outubro no bairro São Geraldo.

De acordo com a PM, o suspeito possui passagens por furto e receptação. Diante do fato, ele preso pelo crime de receptação e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com a bicicleta recuperada.