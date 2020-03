PM prende suspeito de tráfico no Santa Terezinha

Na madrugada de hoje (3), durante realização de operação no bairro Santa Terezinha, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas.

Ao patrulhar pela av. Prefeito Aracely de Paula, a PM flagrou um autor conhecido no meio policial pelo envolvimento com drogas. Além disso, o autor havia saído do presídio há poucos dias.

Ao perceber que seria abordado, o autor (28 anos) jogou um invólucro grande na boca e fugiu para o interior de um imóvel. De imediato, foi procedida a abordagem ao autor. A PM apreendeu uma pedra grande de crack com ele. Caso a droga fosse fracionada renderia cerca de 50 pedras do tamanho usualmente comercializado, segundo a PM.

Com o autor também foi apreendida certa quantia em dinheiro, proveniente da venda de substância entorpecente. Diante dos fatos, o autor foi preso e todo material apreendido.