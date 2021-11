PM prende suspeitos de tráfico no Salomão Drummond

Na última sexta-feira (19), durante operação policial no bairro Salomão Drummond, a Polícia Militar abordou um usuário de drogas, de 46 anos, que estaria negociando drogas para uso em uma residência.

No momento da abordagem, uma adolescente (16 anos) saiu do imóvel com duas pedras de crack na mão para entregar ao usuário, sendo também abordada. Durante buscas na residência foram localizadas 52 pedras de crack prontas para o comércio, uma pedra maior que renderiam cerca de 40 pedras de crack, além de uma lâmina utilizada para fracionar os entorpecentes.

Durante a abordagem foram visualizados alguns usuários que saíram correndo pelos fundos da residência, não sendo possível abordá-los. No local foi abordada outra autora, de 38 anos. Diante dos fatos, os autores foram presos e a adolescente apreendida, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.