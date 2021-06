PM prende suspeitos de tráfico no Salomão Drummond

Na noite de ontem (13), durante operação no bairro Salomão Drummond, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

A Polícia Militar percebeu uma movimentação suspeita, onde um suspeito fazia contato com outras pessoas e se deslocava até duas residências. Nas casas, o autor apanhava algo e entregava a estes indivíduos.

A Polícia Militar procedeu a abordagem do suspeito, de 24 anos, sendo apreendido em sua posse um telefone celular e certa quantia em dinheiro. Foram então realizadas buscas nas residências onde o autor entrava e, com o apoio da cadela “blush” da ROCCA do 37º BPM, foram localizadas na primeira residência:

– Uma sacola plástica contendo quantidade considerável de maconha;

– Uma pedra grande de ao crack (quantidade suficiente para produzir aproximadamente cinquenta pedras no tamanho usualmente comercializado);

– Uma lâmina de aço com resquícios de drogas;

– Diversas embalagens plásticas vazias;

– Quarenta e três pedras de crack;

Na segunda residência foi localizado e abordado um suspeito, de 22 anos, irmão do outro autor e localizado:

– Um saco plástico com maconha;

– Certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araxá juntamente com o material apreendido.