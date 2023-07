PM prende três pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Alvorada

A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de tráfico de drogas na noite de ontem (6). As prisões foram realizadas na av. Maria Guimarães Faria, no bairro Alvorada.

A guarnição policial percebeu uma motocicleta Honda/CG 160 Fan com dois ocupantes em atitude suspeita. Os policiais realizaram a abordagem e realizaram buscas pessoais.

A PM localizou nove pedras de cocaína escama de peixe, um aparelho celular e uma certa quantia em dinheiro com o passageiro. Já com o condutor, a PM apreendeu um aparelho celular e uma certa quantia em dinheiro.

Em conversa com os abordados, os mesmos relataram que teriam adquirido a droga com um homem no bairro Santa Luzia. As equipes policiais em rastreamento e diligências, identificaram e localizaram o suspeito, sendo realizada a abordagem e após buscas foram localizadas duas pedras de cocaína, duas buchas de maconha e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos suspeitos de 50, 30 e 28 anos, sendo estes encaminhados ao delegado de plantão.