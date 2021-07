PM prendeu jovem com crack e maconha no Pão de Açúcar

Na tarde de ontem (8), durante operação no bairro Pão de Açúcar, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas. Os militares perceberam um homem em atitude suspeita, o qual, ao notar que seria abordado, tentou evadir, vindo a dispensar algo por de cima do muro de uma residência durante a fuga.

O autor, de 19 anos, foi abordado e o material dispensado foi arrecadado. A PM constatou se tratar de duas buchas de maconha embaladas e prontas para o comércio. Com o autor também foi localizado um aparelho celular e certa quantia em dinheiro.

Na residência do acusado foram localizadas quatro buchas de maconha, 29 pedras de crack e duas lâminas com resquícios da droga. De acordo com a PM, o autor já possui várias passagens por tráfico de drogas. Ele foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Araxá, juntamente com todo o material apreendido.