PM procura autor de homicídio no bairro Salomão Drumond

Na noite de ontem (13), a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na Rua Rosa Cavalini, bairro Salomão Drumond em Araxá, local em que ocorreu um homicídio.

Um jovem de 19 anos relatou que a vítima bateu no portão de sua residência pedindo socorro. No local, os militares encontraram a vítima J.E.S.F. (38 anos). O homem estava esfaqueado, sangrando bastante e inconsciente.

J.E.S.F. foi socorrido pela guarnição do Corpo de Bombeiros até o Pronto Atendimento Municipal. Segundo relatos da equipe médica, a vítima foi encaminhada ao centro cirúrgico com duas perfurações no corpo; uma no tórax e outra no pescoço. O homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O autor não foi localizado.