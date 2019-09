PM procura autor de roubo no bairro Guilhermina Vieira Chaer

Na manhã de ontem (4), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no bairro Guilhermina Vieira Chaer, local em que registrou um roubo.

A vítima, uma jovem de 26 anos, relatou que estava indo de casa para o trabalho quando passou por um terreno baldio.

Neste momento, um homem armado com uma faca, mandou a vítima entregar seu celular Samsung A10 cor azul, fugindo com o aparelho sentido rua Piauí, no bairro São Geraldo.

A Polícia Militar realiza rastreamentos no intuito de localizar o autor do fato.