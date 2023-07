PM procura autores de tentativa de homicídio

A Polícia Militar procura os possíveis autores de uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de ontem (12). Os militares foram acionados e compareceram na rua Pernambuco no bairro São Geraldo.

A guarnição encontrou com a vítima ensanguentada após ser alvejada nas costas. Ele conseguiu informar que estava em seu rancho quando foi atingido por um disparo. Segundo a vítima, o autor teria 19 anos e agiu com mais duas pessoas. Logo na sequência eles fugiram do local.

Diante dos fatos a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento. A guarnição policial iniciou rastreamentos na tentativa de localizar e prender os autores, porém sem êxito.