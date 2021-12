PM recupera motocicleta furtada em Araxá

Na noite de ontem (21), a Polícia Militar recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em Araxá.

A PM foi acionada pela proprietária da moto. Ela relatou que havia recebido informações de que sua motocicleta Honda CG Titan, furtada no dia 13 de dezembro, no bairro Leblon, estaria estacionada no bairro Pão de Açúcar 4.

No local, foi realizado contato com um adolescente, de 17 anos, e a motocicleta localizada já dentro de sua casa, estando a cor modificada, sem placa e com o chassi raspado.

Segundo o adolescente, há alguns dias ele havia trocado sua motocicleta pela furtada com um indivíduo, porém, não sabia que se tratava de produto de furto.

Diante dos fatos, a motocicleta foi removida e o adolescente apreendido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, sendo acompanhado pelo responsável legal.