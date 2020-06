PM registra aumento de golpes pela internet na pandemia

A Polícia Militar alerta a população de Araxá para que esteja atenta ao número de golpes praticados pela internet durante a pandemia. Nesta quinta-feira (25), o 37º Batalhão registrou três ocorrências dessa ação criminosa.

No primeiro caso, a vítima relatou que recebeu um boleto pelo Whatsapp, aparentemente, vindo de sua agência bancária e efetuou o pagamento. Posteriormente, recebeu uma ligação da agência bancária para quitar a referida dívida. Só nesse momento que a vítima percebeu que havia caído em um golpe.

O segundo caso foi de uma vítima que relatou ter solicitado um empréstimo de R$ 10 mil em uma financeira. A operação teria sido realizada pelo Whatsapp. Segundo a vítima, o suposto funcionário que fez o atendimento pediu para que depositasse certa quantia em dinheiro. O golpista disse que só assim o empréstimo seria liberado.

Somente após efetuar o depósito e perceber que o valor do empréstimo não seria liberado, a vítima constatou que se tratava de um golpe.

No último caso, uma vítima de 72 anos disse que havia caído em um golpe. O idoso relatou que recebeu uma suposta ligação do banco sobre transações com seu cartão. O golpista disse que a vítima deveria cortar o cartão e entregar para um responsável do banco que iria buscá-lo.

O indivíduo que foi buscar o cartão na residência da vítima tinha aparência de 22 anos, pardo, cabelo preto curto, blusa azul e calça jeans. Somente após algum tempo, a vítima desconfiou da situação e, ao ir à agência do banco, constatou que havia sido vítima de um golpe e que os golpistas realizaram uma compra utilizando seu cartão.