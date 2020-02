PM registra localização de veículo furtado em Araxá

Na madrugada de ontem (26), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no bairro Antônio Pereira Valle em Araxá, local em que registrou uma ocorrência de localização de veículo furtado.

O homem que solicitou a PM relatou que, em data pretérita, teve seu veículo Fiat Fiorino furtado. Ele passou a procurar pelo carro e disse que encontrou seu veículo abandonado em uma estrada de terra que fica no final da rua Terêncio Pereira.

O veículo estava sem as rodas, sem o estepe e sem a bateria. Diante do exposto, o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran em Araxá.