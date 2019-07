PM registra ocorrência de tráfico de drogas no São Domingos

Na tarde de ontem (30), durante patrulhamento pela rua Fernão De Noronha, bairro São Domingos, a Polícia Militar registrou uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas.

Os militares abordaram dois suspeitos na porta de uma residência, a qual informações apontavam como sendo local de tráfico de drogas. Na abordagem, a PM identificou os suspeitos como dois adolescentes de 14 e 15 anos.

Em seguida os policiais realizaram buscas na residência. No interior do imóvel foi abordada A.S. (42 anos), já conhecida no meio policial pela prática de tráfico de drogas. Seguindo as buscas pela residência, foram localizadas duas buchas de maconha, duas pedras de crack (sendo uma maior com tamanho suficiente para render outras 40 pedras menores), plásticos para embalar drogas, três aparelhos de telefone celular e certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, os três autores foram detidos e todo material apreendido.