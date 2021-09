PM registra roubo à mão armada na região central

Na tarde de ontem (2), a Polícia Militar recebeu a informação de que havia ocorrido um roubo a um estabelecimento comercial na rua Imbiaçá, no bairro São Pedro.

No local, a vítima de 56 anos, dono do estabelecimento comercial, relatou que um autor de cor parda, estatura mediana, magro e aparentemente ter entre 35 a 39 anos, armado com um revólver anunciou o assalto.

O criminoso levou certa quantia em dinheiro e um anel de formatura em ouro com uma pedra vermelha. O autor fugiu a pé logo na sequência.

Uma testemunha relatou que se encontrava na rua Saturnino Teixeira e visualizou uma mulher clara, cabelos claros e trajando short jeans, parada com uma motocicleta de cor preta, quando um indivíduo nas características do autor do roubo, veio ao encontro da referida mulher, evadindo em alta velocidade. Foram verificadas as câmeras de segurança nas residências próximas, contudo sem êxito na identificação do autor, seguindo então o rastreamento com o apoio do Videomonitoramento municipal, no intuito de identificar e localizar o casal.