PMA lança plano para vacinar população contra a Covid-19

O Plano Municipal de Vacinação Contra a Covid-19 foi anunciado nesta quarta-feira (6), durante coletiva de imprensa realizada pela Prefeitura de Araxá. O ponto principal foi a apresentação da carta de intenção do munícipio em adquirir 100 mil doses da vacina, que foi protocolada e enviada ao Instituto Butantan.



Entre as ações planejadas estão a definição dos grupos prioritários, operacionalização da vacinação, logística da distribuição e medidas para a vacinação segura. “Teremos sete centros de vacinações, as licitações para as compras de seringas já estão prontas e estamos apenas esperando a aprovação de um novo orçamento”, destacou o prefeito Robson Magela.



O vice-prefeito Mauro Chaves ressaltou o empenho dos trabalhos empreendidos para o combate e enfrentamento à Covid-19 em Araxá, que registra dados abaixo da média nacional e mais uma vez o município sai na frente com a elaboração do plano de vacinação.



De acordo com a secretária municipal de Saúde, Diane Dutra, o processo operacional e logístico está adiantado e organizado, porém aguarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para definir o início da imunização. “Falamos sobre o Instituto Butantan, que é a CoronaVac, mas isso não impede que tenhamos acesso às outras. A cidade está inscrita em todas as opções, etapas e processos, tudo que tivemos acesso, iremos buscar conseguir para Araxá”, reforça Diane Dutra.



Diane destacou ainda que o município foi contemplado pelo Estado com duas câmaras frias para armazenamento das vacinas e dois computadores para registro das pessoas que serão imunizadas. Os grupos prioritários da primeira etapa são idosos acima de 75 anos, idosos acima de 60 anos institucionalizados e profissionais de saúde.