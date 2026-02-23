Polícia Civil apreende drogas sintéticas e prende dois suspeitos em Araxá

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, na noite desta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2026, uma operação em Araxá que resultou na apreensão de drogas sintéticas e na prisão preventiva de dois homens, de 21 e 28 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico.

A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia Regional de Araxá, por meio da Delegacia de Narcóticos e Homicídios, após cerca de 30 dias de investigações. Segundo a polícia, havia informações de que uma entrega de drogas sintéticas ocorreria na cidade nesta data, o que motivou o desencadeamento da operação.

Durante a ação, os investigadores apreenderam mais de 286 comprimidos de ecstasy, grande quantidade de haxixe conhecido como “paquistanês”, uma balança de alta precisão, invólucros utilizados para acondicionamento de entorpecentes, R$ 480 em dinheiro e uma motocicleta utilizada para realizar a entrega das substâncias.

De acordo com a apuração, trata-se de droga de alto valor agregado, geralmente comercializada em festas de música eletrônica. Ao todo, seis pessoas foram ouvidas no curso das investigações, que tiveram início no dia 27 de janeiro de 2026.

Os suspeitos foram presos preventivamente e encaminhados ao Presídio de Araxá. Eles poderão responder pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, que tratam do tráfico de drogas e da associação para o tráfico.

A investigação é conduzida pelo delegado Jéferson Leal da Silva, com apoio da equipe da Delegacia de Narcóticos de Araxá e do setor de inteligência da Regional. O inquérito policial ainda não foi concluído e as investigações prosseguem.