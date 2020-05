A Polícia Civil de Araxá cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de homicídio qualificado no município de Marechal Deodoro, no Estado de Alagoas, no ano de 2013.

O suspeito J.W.L.F. está foragido há mais de seis anos, utilizou Araxá como refúgio, mas foi descoberto pelas investigações da Polícia Civil de Minas em conjunto com a Polícia Civil de Alagoas.