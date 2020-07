Polícia Civil de Araxá prende jovem suspeito de coordenar distribuição de drogas sintéticas; ele foi encontrado na Bahia

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Araxá prendeu um jovem de 24 anos que estava foragido em um município da Bahia, suspeito por coordenar uma distribuição de drogas sintéticas e maconha modificada geneticamente no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e outros Estados.

O suspeito, que é de Araxá, fugiu para a Bahia após a prisão de outros 12 suspeitos de integrarem essa organização criminosa e apreensão de grande volume dos entorpecentes que eram distribuídos. Também foram apreendidos um veículo de luxo, dinheiro e bens dos suspeitos durante operações efetuadas em Araxá nos últimos meses.

De acordo com as investigações empreendidas pela Delegacia de Entorpecentes, as drogas eram comercializadas pelas redes sociais e aplicativos de mensagens e enviadas via correios.

Equipe

Delegado Regional: Vitor Hugo Heisler

Delegado de Entorpecentes: Vinícius Ramalho Lima



Inspetor: Paulo de Tarso Verçosa



Investigadores : Thiago Oliveira Botan, Renata Guimarães Pereira, Amanda Lívia Santos, Júlio César Emiliano de Almeida e Fernando César Moreira Júnior.