Polícia Civil prende homem acusado de violência contra mulher

A Polícia Civil de Araxá prendeu, na tarde de ontem (26), um homem acusado de violência contra uma mulher. A ação foi realizada por meio da Delegacia de Proteção a Família de Araxá após cumprimento de mando de prisão contra L.P.O.B. (31 anos).

De acordo com o trabalho de investigação coordenado pela autoridade policial dr. Tiago Cruz e equipe, no dia 4 deste mês, autor agrediu covardemente uma moça que transitava em via pública. Sob ameaça, o autor arrastou a mulher por alguns metros na calçada e só quando a vítima teve ajuda de populares ele a soltou.

A vítima J.M.M. (26 anos), relatou não conhecer o homem e acredita que seria violentada sexualmente ou morta, tendo em vista, a tamanha agressividade. Iniciada a investigação foi possível qualificar o autor, mas o homem estava abrigado na zona rural, na região da Antinha.

A equipe policial teve informação de que o autor deslocaria até Araxá. A partir dai, ele foi localizado, preso e será encaminhado para o presídio de Sacramento.