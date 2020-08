Polícia Militar apreende armas de coleção que estão em processo de inventário

A Operação Fecha Batalhão – Cidade Segura da Polícia Militar de Araxá apreendeu, nesta quinta-feira (27), no bairro Pedro Pezzuti, grande quantidade de armas durante a verificação de uma informação. Elas pertenciam a um ex-colecionador que é falecido e o imóvel onde estavam armazenadas poderia ser alvo fácil de ação de criminosos devido à sua vulnerabilidade.

No local, os policiais conversaram a respeito da situação com o pai do ex-colecionador das armas, sendo confirmado por ele que, realmente, havia na residência oito armas de fogo de calibres diversos. A guarnição verificou a documentação das armas, as quais ainda estão em nome do falecido aguardando o processo de inventário.

Diante da situação e dos argumentos apresentados pelos policiais, o pai do colecionador se prontificou a entregar as armas para que pudessem ser apreendidas até a sua devida regularização e como forma de segurança da sua família.

Foram apreendidas duas espingardas, duas pistolas e quatro revólveres. As armas foram entregues à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.