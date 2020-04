Polícia Militar de Araxá recupera veículo furtado em Frutal

Nesta segunda-feira (13), durante realização de operação policial na zona rural, a Polícia Militar recuperou um veículo furtado na cidade de Frutal.

Os militares receberam informação de que havia uma caminhonete Strada abandonada próximo a um posto de combustíveis. Rapidamente, a Polícia Militar deslocou para o local e constatou o fato, sendo a caminhonete removida.

Ressalta-se que o veículo havia sido furtado em Frutal no dia 07/04/2020, por um criminoso que aplicou diversos golpes naquela cidade. Rastreamentos foram realizados e seguem no intuito de localizar o autor do fato.