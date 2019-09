Polícia Militar divulga fotos de foragidos da APAC de Araxá

No mês de agosto de 2019, a Polícia Militar registrou a fuga de dois presos da APAC em Araxá/MG. Posteriormente, foram recebidas informações de que tais foragidos estariam atuando na zona rural de Ibiá/MG, mais especificamente na região da Argenita. De imediato, a Polícia Militar iniciou rastreamentos e patrulhamento na região, com emprego de policiais militares, cães e equipamentos tecnológicos, e com auxílio da comunidade local, obtiveram êxito na interrupção das ações dos foragidos que, ao que tudo indica, deixaram aquela região. Ressalta-se que o monitoramento da Polícia Militar tem se mantido na zona rural com intuito de garantir a ordem e segurança, de modo que todas as informações recebidas da comunidade têm sido verificadas, inclusive possíveis locais de esconderijos, não sendo encontrado nenhum indício de que os foragidos estejam na região.

A Polícia Militar agradece pela confiança e tranquiliza toda a população, e ressalta que está incessantemente trabalhando em prol da paz e tranquilidade. A união e parceria com a comunidade tem se mostrado cada vez mais eficiente na busca pelo objetivo comum: a segurança de todos!

Se você tem qualquer informação sobre os autores, DENUNCIE PELO 190