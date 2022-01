Polícia Militar lança Operação Férias Seguras

O 37º Batalhão de Polícia Militar lançou, nos 12 municípios de sua área de atuação, a Operação Férias Seguras 2022, como estratégia de prevenção aos crimes contra o patrimônio durante o período de férias. Em Araxá, o lançamento da Operação aconteceu no calçadão da Avenida Antônio Carlos, nesta segunda-feira (4).

Em todo o Estado de Minas Gerais, a operação em destaque apresenta foco preventivo, tendo como objetivo oferecer uma maior proteção ao patrimônio das pessoas que se ausentam de suas residências em virtude das viagens decorrentes do período de férias.

O desenvolvimento de ações preventivas, envolvem ainda a fiscalização de trânsito rodoviário nas estradas estaduais e federais delegadas, com o objetivo de prevenir acidentes, haja vista o aumento considerável no fluxo de veículos no período, bem como o reforço de policiamento de meio ambiente nas áreas de preservação ambiental, parques e sítios, locais mormente utilizados para o lazer de turistas e pousada de pessoas neste período.

Deste modo, a Polícia Militar dá dicas de como se proteger neste período: